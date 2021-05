Perù: presidenziali, nuovi sondaggi prospettano testa a testa, Fujimori si avvicina a Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dal secondo turno delle elezioni presidenziali del Perù, in programma il 6 giugno, diversi sondaggi danno i due sfidanti, Pedro Castillo e Keiko Fujimori, testa a testa. Un’indagine dell’Instituto de Estudios Peruano (Iep) per il quotidiano “La Republica” attribuisce a Castillo, candidato di Perù libero, il 40,3 per cento dei consensi contro il 38,3 per cento di Fujimori, candidata di Forza popolare. Il 6,3 per cento del campione si dichiara indeciso; il due per cento non intende votare nessuno dei due e il 13 per cento annuncia una scheda bianca o nulla. Il 23 maggio lo stesso istituto aveva rilevato un maggiore distacco: 44,8 per cento per Castlillo, 34,4 per cento per Fujimori. Per quanto riguarda i dettagli dell’ultimo sondaggio, Castillo prevale nelle regioni del centro (49,5 contro 28,9 per cento), del sud (56,3 contro 19,6) e dell’est (48,6 contro 30,3) mentre Fujimori è nettamente avanti nella metropoli di Lima (51,5 contro 27 per cento). Al nord, infine, i due sono quasi alla pari: Fujimori al 41,7 per cento e Castillo al 39,4. Tra i ceti socioeconomici meno abbienti è l’esponente di Perù libero a riscuotere più consensi; al contrario la rappresentante di Forza popolare ha più seguito tra i ceti più abbienti. L’indagine è stata effettuata dal 27 al 28 maggio con interviste telefoniche a 1.227 elettori di 24 dipartimenti, con un margine di errore del più o meno 2,8 per cento. (segue) (Brb)