Perù: presidenziali, nuovi sondaggi prospettano testa a testa, Fujimori si avvicina a Castillo (2)

- Anche un sondaggio di Ipsos per il quotidiano “El comercio” prospetta un secondo turno combattuto e un risultato incerto, attribuendo a Castillo il 51,1 per cento dei voti validi e a Fujimori il 48,9 per cento, con 1.517 intervistati e un margine di errore del più o meno 2,52 per cento. Il 23 maggio Ipsos aveva rilevato un vantaggio più ampio per Castillo, al 52,6 per cento, sull’avversaria Fujimori, al 47,7 per cento. A confermare una situazione in bilico è anche il sondaggio di Datum per il quotidiano “Perú 21”, in cui Castillo e Fujimori, con percentuali del 42,6 e del 41,7 per cento rispettivamente, sono molto vicini. L’indagine è stata realizzata tra il 25 e il 27 maggio su un campione di 1.201 persone, uomini e donne tra i 18 e i 70 anni di tutti gli strati sociali. Il margine di errore è del più o meno 2,8 per cento. Questa sera i due aspiranti presidenti si confronteranno in un dibattito nell’auditorium dell’Università nazionale di Sant’Agostino (Unsa) ad Arequipa, un evento organizzato dalla Giuria per le elezioni nazionali (Jne). (Brb)