Afghanistan: Kapisa, colpo di mortaio colpisce cerimonia nuziale, dieci morti (3)

- In base all’accordo firmato in Qatar il 29 febbraio 2020 con gli Stati Uniti, i talebani avrebbero dovuto interrompere i combattimenti e avviare colloqui di pace con il governo afghano in cambio del ritiro delle truppe statunitensi. Tuttavia, negli ultimi mesi , la violenza nel Paese è aumentata in modo costante. Tre settimane fa, un attentato fuori da una scuola nella capitale Kabul ha ucciso 68 persone, la maggior parte studenti, e ne ha ferite altre 165. Secondo stime delle Nazioni Unite, quasi 1.800 civili afgani sono stati uccisi o feriti nei primi tre mesi del 2021 durante i combattimenti tra le forze governative e i talebani. (Res)