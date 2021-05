Covid: Coldiretti, entro metà giugno 7 italiani su 10 in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro metà giugno quasi 7 italiani su 10 (69 per cento) per un totale di 40,9 milioni di persone si troveranno in zona bianca con il livello minimo di restrizioni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento al passaggio in bianco di Sardegna, Molise e Friuli per un totale di 3,1 milioni di persone al quale dovrebbero seguire dal 7 giugno Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria con 8,5 milioni di residenti e infine il 14 giugno Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Trento con 29,3 milioni di abitanti. In queste zone sono anticipate le riaperture delle attività previste tra il 1 giugno e il 1 luglio con riferimento – sottolinea la Coldiretti in una nota – a ristoranti e bar al chiuso, matrimoni, fiere, parchi tematici, convegni e congressi, piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo e casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati, competizioni sportive al chiuso. (segue) (Com)