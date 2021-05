Amministrative: Librandi (Iv), centrodestra confuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva, definisce in una nota "esilarante vedere come sia su Roma che su Milano, capitale e capitale finanziaria d'Italia, il centrodestra non riesca ad esprimere un candidato, anzi si affanni in querelles poco nobili". "Tajani - prosegue - lancia Gasparri che attacca il possibile candidato unitario Michetti perché in fondo spera di venir candidato. Insomma, a Roma si corre il rischio di andare al ballottaggio coi 5 stelle anziché con la destra", conclude. (Com)