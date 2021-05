Covid: in Lombardia 458 nuovi positivi, decessi +5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 458 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 28.159 tamponi per un rapporto pari al 1,63 per cento. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute con i dati sull’andamento della pandemia. Sono 1.076 i pazienti ricoverati con sintomi, di cui 246 in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 5 con il numero complessivo che arriva a 33.598. Attualmente nella regione sono 32.063 le persone positive in calo di 312 unità rispetto a ieri. (Rem)