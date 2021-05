Spagna: "El Pais", governo approverà indulto condizionato e reversibile a indipendentisti catalani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il governo è fiducioso che il neo presidente della Catalogna, Pere Aragones, terrà fede alla sua strategia di un referendum concordato con lo Stato, abbandonando l'unilateralismo che ha caratterizzato gli ultimi anni della Generalitat guidata da Uniti per la Catalogna di Carles Puigdemont. Dall'altra parte, i partiti di opposizione vedono in questa delicata questione politica uno spazio per rovesciare il governo e indebolire il suo elettorato che sembra diviso sulla concessione dell'indulto. E anche all'interno dello stesso Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) non sono mancate voci critiche di importanti esponenti, come il presidente della regione di Castiglia La Mancia, Emiliano Garcia-Page, e l'ex premier Felipe Gonzalez. (Spm)