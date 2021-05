Italia-Sudan: Venezia, corteo di barche in sostegno dell’imprenditore detenuto a Karthum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina a Venezia una manifestazione di solidarietà per l’imprenditore veneziano Marco Zennaro, 46 anni, arrestato in Sudan a seguito di una controversia commerciale. Ne ha dato notizia su Twitter l’assessore comunale alla Coesione sociale, turismo e sviluppo economico, Simone Venturini. “La città chiede a gran voce con un corteo acqueo che Marco Zennaro, detenuto da due mesi a Karthoum, in Sudan, venga liberato. Grazie a cittadini, remiere e mondo dello sport per aver organizzato questo evento per sensibilizzare le istituzioni”, ha scritto Venturini. L’Unione sportiva Remiera Francescana ha organizzato l’iniziativa, alla quale hanno aderito altre società remiere, sul Canal Grande e nel bacino di San Marco. Anche Venezia Rugby si è unità all’appello per la liberazione del connazionale. A sostenere Zennaro c’erano amici e familiari, preoccupati per la salute del loro congiunto dopo due mesi di reclusione in condizioni difficili. (segue) (Res)