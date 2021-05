Roma: Raggi, prosegue lavoro riqualificazione aree verdi e ludiche nei parchi della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato un piacere incontrare i cittadini del Municipio VII, al parco 17 Aprile 1944: un'area verde, che abbiamo completamente riqualificato. Sono stati ripristinati i giochi e le attrezzature presenti come le altalene e la rete di arrampicata ed è stato aggiunto il gioco della campana. Anche la fontanella è stata nuovamente messa in funzione. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ma soprattutto - aggiunge - abbiamo dato in adozione l'area ludica del parco a due mamme. Sono certa che se ne prenderanno cura con la massima dedizione. Vedere giocare i bambini all'aria aperta e ascoltare le parole dei cittadini, felici di questi lavori effettuati nel parco è stato davvero bello. Per questo continueremo a riqualificare e tutelare tutte le aree verdi, che abbiamo la fortuna di avere nella nostra città".(Rer)