Paesi Bassi: ministro Salute, possibile vaccinare intera popolazione adulta entro settembre

- Tutti gli adulti nei Paesi Bassi che vogliono essere vaccinati contro il Covid-19 potranno farlo entro settembre. Lo ha affermato oggi il ministro della Sanità olandese Hugo de Jonge, illustrando le prospettive che il governo si è dato in materia di campagna vaccinale. Durante un'intervista all'emittente "Wnl", de Jonge ha spiegato che se la maggior parte degli adulti verrà vaccinata, allora i Paesi Bassi potrebbero eliminare la maggior parte delle restrizioni entro l'inizio del nuovo anno scolastico a settembre. Il ministro non ha specificato se ciò includerebbe la regola del distanziamento sociale di 1,5 metri. De Jonge ha però aggiunto che il numero di contagi nei Paesi Bassi potrebbe nuovamente aumentare, qualora le persone non prestino attenzione. “Per ora si deve ancora rispettare la regola della distanza di 1,5 metri finché non si è vaccinati. Pensiamo di essere 'quasi arrivati', ma se abbandoniamo queste regole ora, ci vorrà più tempo", ha avvertito de Jonge. (Beb)