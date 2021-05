Regno Unito: leader laburista Starmer, incapacità governo minaccia riapertura del 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande minaccia rispetto alla possibile revoca definitiva delle restrizioni anti Covid nel Regno Unito, prevista per il 21 giugno, è rappresentata dall'incompetenza del governo. Lo ha affermato il leader laburista Keir Starmer, nell'edizione odierna del periodico "The Observer". Starmer ha sostenuto che il premier Boris Johnson e i suoi ministri sono troppo impegnati a "coprirsi le spalle" per affrontare adeguatamente la minaccia rappresentata dalla variante indiana del coronavirus. "Decisioni deboli e lente sulla politica dei controlli alle frontiere hanno permesso alla variante indiana di prendere piede" nel Paese, secondo il leader laburista. “La mancanza di sostegno alla politica dell'autoisolamento e la confusa gestione locale non sono riusciti a contenere" la variante del virus, ha aggiunto. "Vogliamo tutti aprire dal 21 giugno, ma la più grande minaccia a questo è l'incompetenza del governo", ha proseguito Starmer, secondo cui la riluttanza di Johnson a imporre una seconda serrata nell'autunno dello scorso anno ha significato morti "evitabili e imperdonabili" in un'ulteriore ondata di coronavirus. (segue) (Rel)