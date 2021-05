Regno Unito: leader laburista Starmer, incapacità governo minaccia riapertura del 21 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella prima ondata abbiamo affrontato una crisi senza precedenti. Il processo decisionale è stato senza dubbio difficile. Gli errori erano inevitabili e i cittadini britannici lo capiscono. Ma entro l'estate sapevamo molto di più sul virus", ha rilevato Starmer. “Il primo ministro è stato avvertito di prepararsi per una seconda ondata. Non lo fece. E più del doppio delle persone sono morte nella seconda ondata rispetto alla prima", ha aggiunto. Nel frattempo, un funzionario della sanità britannica, Chris Hopson, ha sollecitato un dibattito più informato sulla prevista revoca di tutte le restrizioni sul coronavirus in Inghilterra dal 21 giugno. La continua diffusione della variante del coronavirus indiano ha spinto gli esperti a sostenere che le misure restrittive dovrebbero rimanere in vigore fino a quando più persone non avranno ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Hopson ha dichiarato all'emittente "Bbc" che è necessaria una "qualità del dibattito molto migliore" sulle implicazioni delle misure di allentamento. "Sebbene sia un'ottima notizia che le vaccinazioni stiano funzionando - e penso che questo ci mandi un messaggio in termini di apertura il 21 giugno - ciò che non dobbiamo dimenticare è che ci sono ancora molte persone che devono essere vaccinate, e sappiamo che questa variante originaria dell'India è molto più trasmissibile", ha spiegato. (Rel)