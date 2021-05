© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su tutti gli investimenti del Pnrr bisogna “dare priorità ai giovani, alle donne e al Mezzogiorno”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. Sull’obbligo assunzioni al 30 per cento per giovani e donne, il segretario della Cgil ha auspicato che sia affettivo. (Rin)