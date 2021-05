Covid: oggi nel Lazio 278 casi di cui 159 a Roma, 6 morti e oltre 20 mila test (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl di Latina sono 21 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Rieti si registra un nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. (Com)