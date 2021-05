Omofobia: FI su coppia gay aggredita, inseriamo ddl centrodestra e approviamo subito decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio di Palermo "è senza alcun dubbio grave, e in queste ore è stato giustamente condannato dalle forze politiche. La discriminazione e la violenza vanno combattute, e le Camere devono porsi il tema di un intervento per contenere e punire comportamenti inaccettabili. Ma il ddl Zan non è la soluzione a questi problemi: è un provvedimento sbagliato e limita in modo punitivo alcune libertà". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Vogliamo davvero accelerare e avere una norma in pochissimo tempo? Bene - prosegue Occhiuto - se è necessario e urgente intervenire, allora trasformiamo il disegno di legge del centrodestra, la proposta meno divisiva, in emendamento e inseriamolo, con l'accordo di tutti i gruppi, in uno dei decreti - l'atto più adeguato per trattare temi necessari e urgenti - in conversione in Parlamento". "Daremmo così al Paese misure condivise, su temi così delicati, approvate con la tempestività che meritano", conclude il capogruppo di FI.(Rin)