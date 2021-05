© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati in aumento dei casi di Covid 19 nel Regno Unito "non ci devono preoccupare perché correranno con le seconde dosi. Hanno fatto una scelta diversa con le prime dosi, ma ora correranno con i richiami". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a "Domenica in" su Rai 1. (Rin)