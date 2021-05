© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo introdurre patente a punti per le aziende, quelle virtuose devono essere premiate, quelle che non rispettano regole non partecipano a bandi". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. "Ci sono sempre più morti sul lavoro, il numero è lo stesso di un anno fa nonostante le chiusure e il lavoro a distanza", ha aggiunto.(Rin)