Namibia-Germania: discendente Herero e Nama criticano accordo su genocidio coloniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra Germania e Namibia con cui il governo federale di Berlino riconosce come genocidio la repressione delle rivolte delle popolazioni Herero e Nama avvenute tra il 1904 e il 1908 nell’allora Africa sud-occidentale tedesca non è sufficiente. È la critica rivolta all’intesa da diverse associazioni dei discendenti degli Herero e dei Nama, come riferisce l'emittente radiofonica "Deutsche Welle". In particolare, queste organizzazioni chiedono la restituzione delle terre ancora possedute in Namibia dai discendenti dei coloni tedeschi, pari a oltre il 60 per cento del totale. La Germania si è impegnata a versare alla Namibia 1,1 miliardi di euro in 30 anni a titolo di riparazione. I finanziamenti verranno impegnati in progetti per lo sviluppo. (segue) (Geb)