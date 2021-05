Namibia-Germania: discendente Herero e Nama criticano accordo su genocidio coloniale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale tedesco e il Bundestag hanno riconosciuto come genocidio la repressione della rivolta delle popolazioni Herero e Nama, compiuta dalle truppe coloniali del Reich tra il 1904 e il 1908 nell'Africa sud-occidentale tedesca, l'odierna Namibia. È quanto stabilisce la dichiarazione di riconciliazione tra la Germania e la sua ex colonia, conclusa dopo quasi sei anni di negoziati. Il documento è pronto per la firma da parte dei ministri degli Esteri dei due Paesi, attualmente Heiko Maas e Netumbo Nandi-Ndaitwah, che avverrà a Windhoek. Successivamente, la dichiarazione dovrà essere ratificata dai parlamenti di Germania e Namibia. Nella seconda metà del 2021, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier si recherà a Windhoek al fine di chiedere perdono a nome della Germania per il genocidio degli Herero e dei Nama. Con la dichiarazione di riconciliazione, la Germania si assume la responsabilità politico-morale dei fatti e si impegna presentare scuse ufficiali alla Namibia. La Repubblica federale tedesca verserò riparazioni al Paese africano, sua colonia dal 1884 alla conquista da parte dell'impero britannico nel 1915, durante la prima guerra mondiale. La Germania riconobbe la perdita del territorio coloniale soltanto nel 1919 con il trattato di Versailles. A oltre un secolo dalla repressione degli Herero e dei Nama, il governo federale verserà alla Namibia 1,1 miliardi di euro distribuiti in 30 anni in finanziamenti allo sviluppo. (Geb)