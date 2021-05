© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero uno schiaffo al mondo del lavoro" togliere il blocco dei licenziamenti ora che si torna alla normalità. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. "La mia rabbia è perché dobbiamo riconoscere la centralità dei lavoratori, sono loro che hanno tenuto in piedi il Paese, anche non in sicurezza", ha aggiunto.(Rin)