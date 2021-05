Argentina: Covid, da domani tornano misure differenziate sul territorio in base al rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si concludono oggi in Argentina i nove giorni di lockdown nazionale imposti per contenere la nuova ondata dell’epidemia di coronavirus. Da domani, 31 maggio, a venerdì 11 giugno, sarà ripristinato il regime precedente, con misure differenziate per aree (il cosiddetto “semaforo epidemiologico”), come previsto dal decreto di necessità e urgenza (Dnu) 287 del primo maggio. Tuttavia, il prossimo fine settimana, 5 e 6 giugno, sarà di nuovo in vigore l’isolamento più rigoroso, ai sensi dell’ultimo decreto, il 334 del 22 maggio. Il regime al quale il Paese tornerà domani prevede quattro categorie di rischio, a seconda dell’incidenza del virus e dell’occupazione dei posti letto ospedalieri: basso, medio, alto e allarme epidemiologico e sanitario. (segue) (Abu)