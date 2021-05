Argentina: Covid, da domani tornano misure differenziate sul territorio in base al rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di allarme resterà nell’area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con conseguenti severe restrizioni alla circolazione delle persone e alle attività. Dalle 20 alle 6 potranno circolare solo i lavoratori delle attività essenziali. I centri commerciali saranno chiusi mentre i negozi dovranno chiudere alle 19, così come i ristoranti e i bar, salvo che per le modalità di asporto e consegna a domicilio; il servizio potrà essere effettuato solo all’aperto. Anche le palestre resteranno chiuse. All’aperto saranno vietate le pratiche ricreative e sportive di gruppo e di contatto. La scuola opererà con la didattica a distanza, tranne che per gli studenti con esigenze educative speciali. Il trasporto pubblico sarà riservato ai lavoratori essenziali e a chi si sposta per l’assistenza sanitaria o la vaccinazione. (segue) (Abu)