Argentina: Covid, da domani tornano misure differenziate sul territorio in base al rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle aree ad alto rischio continueranno a essere sospesi gli assembramenti negli spazi chiusi pubblici e privati; gli incontri all’aperto saranno limitati a dieci persone. Resteranno chiuse le sale da gioco, le sale per le feste e le discoteche mentre i teatri, i cinema, i centri culturali e le palestre potranno operare con il limite del 30 per cento della capienza. Bar e ristoranti potranno aprire fino alle 23. Dalla mezzanotte alle 6 la circolazione sarà vietata. Nelle aree a medio rischio, infine, “è facoltà e responsabilità dei governatori adottare tempestivamente misure per ridurre la circolazione e prevenire il contagio”. (segue) (Abu)