Argentina: Covid, da domani tornano misure differenziate sul territorio in base al rischio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati registrati 29.841 nuovi casi e 416 decessi, che hanno fatto salire il totale dei contagi a 3.732.263 e quello delle vittime a 77.108. Il virus circola soprattutto nella provincia di Buenos Aires (10.962 casi) e nella città di Buenos Aires (2.265). A seguire Cordoba (3.393). Sono ricoverati in terapia intensiva 6.909 pazienti, con un tasso di occupazione del 76,9 per cento. Per quanto riguarda i vaccini, a oggi risultano 12.063.160 somministrazioni; 9.318.742 persone hanno ricevuto la prima dose e 2.744.418 anche la seconda. Le dosi distribuite sono 15.272.890. (Abu)