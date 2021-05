Regno Unito: Covid, governo valuta possibilità di rendere obbligatorio vaccino per personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito sta valutando di rendere obbligatorie le vaccinazioni contro il coronavirus per il personale del Servizio sanitario nazionale (Nhs). Lo ha affermato all'emittente "Bbc" il ministro per le vaccinazioni contro il Covid-19, Nadhim Zahawi. "Sarebbe irresponsabile per noi come governo e ministri non porci questa domanda, non pensarci e considerarla, perché chiaramente, le persone sono state infettate in ospedale attraverso il Covid", ha detto Zahawi. Il ministro britannico ha ricordato come i chirurghi debbano vaccinarsi contro l'epatite B prima di operare i pazienti perché c'è la responsabilità di proteggere coloro che sono più vulnerabili e, pertanto, la stessa possibilità dovrebbe essere esplorata in termini di vaccini contro il Covid-19. Zahawi ha anche espresso cautela in merito all'allentamento delle restrizioni nel Regno Unito, previsto per il 21 giugno "Dobbiamo guardare i dati e condividerli con il Paese; stiamo ancora vaccinando su larga scala? Si. I vaccini stanno funzionando? Sì. Ma se i tassi di contagio fossero troppo alti potremmo ritrovarci con molte persone in ospedale" e non poter procedere con la riapertura, ha continuato il ministro. (Rel)