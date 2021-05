© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cattura del latitante della 'ndrangheta Giuseppe Crea "dimostra, una volta di più, che lo Stato c'è e non si piega alla sfida del crimine organizzato. Grazie alla Polizia di Stato, agli inquirenti e alle forze dell'ordine che hanno lavorato per questo importante risultato". Lo afferma Enrico Borghi, responsabile politiche Sicurezza della segreteria del Pd, in un post su Twitter. (Rin)