Russia-Bielorussia: arrestato a Mosca cittadino bielorusso con accusa di incitare disordini

- Il cittadino russo Egor Dudnikov è stato arrestato in Bielorussia con l'accusa di incitare delle proteste nel Paese. Lo ha affermato la madre dello stesso Dudnikov all'agenzia di stampa russa "Sputnik", rivelando che il figlio dovrà estare in carcere per almeno due mesi. Il centro per i diritti umani bielorusso Vesna ha reso noto che Dudnikov, 20 anni, è stato arrestato a Minsk il 5 maggio con l'accusa "di aver organizzazione azioni che minano l'ordine pubblico". (Rum)