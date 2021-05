Nord Macedonia: premier Zaev, concentrati su rapporti con Bulgaria per sbloccare adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Macedonia del Nord sono concentrate sui rapporti con la Bulgaria, per ottenere un passo avanti nel percorso di integrazione europea. Lo ha affermato il premier macedone Zoran Zaev, ripreso dall’agenzia di stampa “Mia”. “Il nostro focus è interamente dedicato alla Bulgaria e a tutte le sue istituzioni, in primis il presidente Rumen Radev, il premier Stefan Yanev, il ministro degli Esteri, il Parlamento e tutte le istituzioni. Speriamo davvero che a giugno ci daranno sostegno per poter fare un nuovo passo avanti nel processo di integrazione europea della Macedonia del Nord”, ha detto Zaev. (segue) (Seb)