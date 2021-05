Nord Macedonia: premier Zaev, concentrati su rapporti con Bulgaria per sbloccare adesione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nord Macedonia e Bulgaria devono lavorare con ancora maggiore fiducia e dialogo. Sono queste le conclusioni tratte dai presidenti dei due Paesi dopo la visita congiunta a Roma, in occasione delle celebrazioni dei Santi Cirillo e Metodio. Secondo quanto riferisce l'emittente macedone "Kanal 5", il capo dello Stato bulgaro, Rumen Radev, e quello macedone, Stevo Pendarovski, hanno ribadito la prospettiva europea per la Macedonia del Nord. La necessità di dialogo tra i due Paesi e di soluzioni reciprocamente accettabili è stata sottolineata anche in una conversazione telefonica tra i primi ministri di Macedonia del Nord e Bulgaria, Zoran Zaev e Stefan Janev. "Il fatto che oggi siamo insieme a Radev non è casuale. Vogliamo dimostrare che ci sono persone nei Balcani, politici che sanno parlare una lingua europea, sulle sfide, ma anche sul futuro. In Radev ho trovato un interlocutore con cui posso parlare la stessa lingua, europea, che può portare un futuro migliore per i nostri due Paesi", ha detto Pendarovski da Roma. (segue) (Seb)