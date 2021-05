Nord Macedonia: premier Zaev, concentrati su rapporti con Bulgaria per sbloccare adesione Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha poi sottolineato che la celebrazione congiunta di Cirillo e Metodio è una nuova dinamica nelle relazioni bilaterali, che trascende i confini nazionali e religiosi. Radev ha sottolineato che la Bulgaria è pronta a lavorare per "costruire ponti" tra i due Paesi e sviluppare legami economici, commerciali, educativi e culturali avvicinando così le persone. "Un messaggio estremamente forte è che da questo luogo sacro, la Basilica di Santa Maria Maggiore, i presidenti di Bulgaria e Macedonia del Nord stanno inviando parole chiare ai nostri cittadini per la cooperazione, la fiducia e l'amicizia. Questo messaggio è molto forte", ha detto ieri Radev. Secondo il capo dello Stato bulgaro, infine, non c'è bisogno di mediatori europei nei colloqui per superare i problemi storici e culturali fra i due Paesi, perché "nessuno di noi conosce meglio la nostra storia". "La soluzione ai problemi dipende da noi, dal dialogo costruttivo su documenti e fonti storiche su cui lavorerà la commissione mista. La commissione si occuperà di storia, ma la cosa più importante è che facciamo i passi necessari a livello politico. Questi passaggi non passano per altre capitali europee e da lì nessuna pressione dovrebbe essere esercitata sulla Bulgaria. Dobbiamo cercare una soluzione sostenibile e irreversibile", ha dichiarato Radev. (segue) (Seb)