Nord Macedonia: premier Zaev, concentrati su rapporti con Bulgaria per sbloccare adesione Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Macedonia del Nord e Bulgaria, Zoran Zaev e Stefan Janev, hanno convenuto in una conversazione telefonica che i leader politici dei due Paesi hanno la responsabilità di creare le condizioni per il dialogo e colloqui costruttivi. In un'intervista al settimanale "Fokus", il primo ministro Zaev ha affermato che i macedoni "sono un popolo pacifico" e da loro ci si può solo aspettare amicizia e cooperazione. "Penso che il presidente Radev, che è un leader europeo, possa fare un passo positivo, che darà la possibilità alla nostra amicizia di svilupparsi", ha osservato Zaev. (segue) (Seb)