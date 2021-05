Nord Macedonia: premier Zaev, concentrati su rapporti con Bulgaria per sbloccare adesione Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha posto il veto, lo scorso dicembre, all'adozione del quadro negoziale e alla concessione di una data d'avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord all'Unione europea. I contrasti sono dovuti all'interpretazione del patrimonio storico e culturale condiviso. I due Paesi hanno firmato nel 2017 un Trattato di amicizia per superare le questioni aperte in tal senso. Il Trattato prevede anche l'attività di una commissione mista di esperti bulgari e macedoni sulle questioni storiche e linguistiche. Il prossimo Consiglio europeo di giugno riproporrà la questione dell'apertura dei negoziati per la Macedonia del Nord. (Seb)