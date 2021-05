Egitto: morto annegato ex responsabile intelligence Ucraina Victor Hvoz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo dei servizi segreti esteri (Fis) dell’Ucraina Victor Hvoz è morto annegato il 28 maggio nel Golfo di Aqaba, mentre si trovava in vacanza nella città di Dahab, in Egitto. Lo ha annunciato la procura egiziana in una dichiarazione. Da una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto durante un’immersione a una profondità di quaranta metri. Appassionato di immersioni, Hvoz, 62 anni, si trovava in Egitto insieme ad alcuni amici. Secondo quanto riporta la stampa egiziana, la morte sarebbe avvenuta per embolia a seguito di una risalita troppo veloce verso la superficie. Le persone che si trovavano in vacanza con Hvoz hanno raccontato di aver prestato immediato soccorso insieme ad un altro subacqueo egiziano, ma l’uomo è morto poco dopo il trasferimento presso il Dahab General Hospital. L'amico del defunto, il proprietario del diving center che ha messo a disposizione l’attrezzatura, e il sub egiziano che li accompagnava hanno riferito che il generale ucraino possedeva una licenza internazionale che gli permetteva di immergersi fino a una profondità di cento metri e che la sua morte è stata il risultato della rapida risalita verso la superficie, le cui cause sono ancora da chiarire. (segue) (Cae)