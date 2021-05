Egitto: morto annegato ex responsabile intelligence Ucraina Victor Hvoz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la Procura egiziana ha affermato in una nota che ad un primo esame il corpo del defunto non mostra ferite, mentre sono presenti segni blu sul collo e sul viso, secrezioni dalla bocca e macchie rosse sui piedi e sulla schiena. Uno dei residenti della città di Dahab, Musa Salem, ha riferito che Hvoz aveva scelto la località come luogo di vacanza nel 2018 e risiedeva in uno dei villaggi turistici situati sulle rive del Golfo di Aqaba. Tra i residenti nessuno era a conoscenza del suo incarico come capo dei servizi segreti ucraini. Hvoz era stato nominato capo per il servizio di intelligence estero dell'Ucraina (Fis) nel febbraio 2014 al culmine della grave crisi politica avvenuta con il rovesciamento del governo dell'ex presidente, Viktor Janukovich. (Cae)