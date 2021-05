Milano: comune chiede contributo ministero per riqualificare case popolari via Rizzoli e protezione idraulica nodo Gorla-Martesana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti milioni di contribuiti ministeriali per gli interventi di manutenzione straordinaria generale e riqualificazione energetica e impiantistica dei caseggiati popolari di via Rizzoli 13-45 e 73-87 (due blocchi di stabili a forma di C), oltre a quelli di protezione idraulica e miglioramento degli aspetti paesaggistici di una porzione del territorio del fiume Lambro. È la cifra richiesta dalla giunta del Comune di Milano, di cui 11,5 milioni per il primo intervento e 8,5 per il secondo, e rientra nelle fattispecie indicate dal Dpcm del gennaio scorso, tramite il quale vengono assegnati contributi ai Comuni proprio per la manutenzione e la rifunzionalizzazione di aree e strutture pubbliche, per il miglioramento del decoro e del tessuto sociale e ambientale, oltre che per la mobilità sostenibile. In caso di esito positivo della richiesta, l'Amministrazione sarà chiamata a contribuire alla copertura finanziaria per 850mila euro. "Confidiamo che la nostra richiesta vada a buon fine - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - in modo da poter intervenire anche su questa parte di città pubblica, che ha certamente bisogno di interventi di manutenzione e che per questo rappresenta la nostra prossima sfida. Il nostro obiettivo è la rigenerazione di tutto il patrimonio immobiliare che la necessiti, e per questo ci stiamo sforzando di attivare tutti i canali possibili, dall'Ecobonus ai finanziamenti pubblici, in questo caso ministeriali". (segue) (com)