Usa: Miami, sparatoria con due morti e venti feriti

- Due persone sono state uccise e più di 20 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella notte nella contea di Miami-Dade. Lo ha riferito Alfredo Ramirez, direttore del dipartimento di polizia di Miami-Dade. Secondo quanto riportato dall’emittente “Nbc Miami”, la sparatoria è avvenuta fuori da una sala per banchetti chiamata El Mula, situata a Hialeah (7630 Northwest 186th Street); il locale era stato affittato per un concerto. Ramirez ha parlato di un “atto codardo e mirato” e ha precisato che 12 feriti sono stati trasportati in ospedali delle contee di Miami-Dade e Broward. Al momento non risultano ancora arresti. (Nys)