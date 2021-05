Cipro: elezioni parlamentari, affluenza al 26 per cento alle ore 12.00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni parlamentari cipriote è stata del 26 per cento alle ore 12.00. Lo ha reso noto oggi il funzionario del ministero dell'Interno Costas Constantinou, rilevando come nel 2016 il dato alla stessa ora fosse del 30 per cento. Alle 12.00 i seggi sono stati chiusi per un'ora, e hanno successivamente riaperto. "A mezzogiorno l'affluenza dei votanti su tutta l'isola è stata del 26 per cento, rispetto al 30 per cento dello stesso orario alle elezioni del 2016, un lieve calo", ha detto Constantinou, ripreso dai media locali. Un numero maggiore di votanti è arrivato ai seggi dopo le 11.00, ha rilevato il funzionario. Famagosta e Pafo sono i distretti con l'affluenza sinora più alta, rispettivamente del 31,7 per cento e del 32,7 per cento, mentre nella capitale Nicosia si è attestata alle 12.00 al 23,4 per cento. (Res)