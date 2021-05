© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi esprime "solidarietà e vicinanza ai due dipendenti dell’Atac aggrediti in questi giorni sul posto di lavoro". "Sono episodi di violenza gravissimi e inaccettabili. - scrive Raggi - Ringrazio le forze dell’ordine per essere intervenute. Invito tutti i cittadini a rispettare le regole". (Rer)