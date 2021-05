Medio Oriente: capo intelligence egiziana in visita oggi in Israele e Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel è giunto questa mattina in Israele per colloqui sul cessate il fuoco a Gaza con il primo ministro Benjamin Netanyahu, il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben-Shabbat e altri alti funzionari. Secondo quanto riferito in un messaggio su Twitter, dal ministro per gli Affari civili dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Hussein al Sheikh, dopo la visita in Israele, Kamel si recherà nel pomeriggio in Cisgiordania dove incontrerà il presidente dell’Anp Mahmoud Abbas e altri funzionari palestinesi. Le discussioni verteranno sul mantenimento del cessate il fuoco tra Israele e Hamas entrato in vigore il 21 maggio dopo 11 giorni di combattimenti nella Striscia di Gaza, la ricostruzione dell’enclave palestinese e il dialogo intra-palestinese.(Cae)