Sri Lanka: disastro ambientale, aperta inchiesta su incendio nave X-Press Pearl

- In Sri Lanka è stata aperta un’inchiesta penale sull’incendio della nave portacontainer X-Press Pearl, registrata a Singapore, avvenuto al largo del porto di Colombo. Lo riferisce il quotidiano singaporiano “The Straits Times”. La denuncia è stata depositata dall’Autorità per la protezione dell’ambiente marino (Mepa). I 25 membri dell’equipaggio, che sono stati evacuati prima dell’esplosione e si trovano in quarantena, saranno interrogati domani. Il sospetto delle autorità è che l’incendio abbia avuto origine da una fuga di acido nitrico di cui l’equipaggio era a conoscenza dall’11 maggio. Alcuni reperti sono stati già inviati ai periti forensi. Le fiamme sono sotto controllo anche se non del tutto spente. La proprietà della nave, X-Press Feeders, ha fatto sapere che lo scafo è intatto e non ci sono danni ai serbatoi. (segue) (Inn)