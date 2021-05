Sri Lanka: disastro ambientale, aperta inchiesta su incendio nave X-Press Pearl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La X-Press Pearl ha preso fuoco il 20 maggio. Nonostante un’operazione internazionale per tentare di domare le fiamme, la situazione è peggiorata fino all’esplosione del 25 maggio. La nave trasportava 25 tonnellate di acido nitrico, idrossido di sodio, lubrificanti e altre sostanze chimiche. Gran parte del carico è andato distrutto e lungo chilometri di spiaggia si sono riversati milioni di pellet di polietilene ovvero piccoli granuli di materie plastiche, danneggiando la flora e la fauna. Su un tratto di costa di 80 chilometri è stato imposto il divieto di pesca. Sono almeno 4.500 i pescatori della zona di Negombo, che è anche una località turistica, colpiti dalla vicenda. Il ministro della Pesca, Kanchana Wijesekera, ha annunciato risarcimenti. Per l’Autorità per la protezione dell’ambiente marino si tratta probabilmente del peggior inquinamento delle spiagge nella storia del Paese. (segue) (Inn)