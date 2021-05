Bulgaria: Covid, annullate alcune restrizioni di viaggio verso Repubblica Ceca, Danimarca e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha inserito la Bulgaria nell'elenco dei Paesi considerati "a rischio medio di trasmissione del Covid-19. A partire dal 31 maggio verranno dunque revocate alcune delle restrizioni a cui sono sottoposti i cittadini bulgari che entrano in territorio ceco, come riferito dal ministero degli Esteri di Sofia. Novità anche per coloro che dalla Bulgaria intendono recarsi in Danimarca, che non saranno più soggetti all'obbligo di autoisolamento per 10 giorni a partire dalla giornata di ieri. Infine, le autorità turche hanno revocato l'obbligo del test Pcr e della quarantena per i passeggeri vaccinati contro il Covid che entrino nel Paese attraverso i posti di blocco sul confine turco-bulgaro. (Seb)