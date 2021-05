Egitto-Israele: prima visita in 13 anni di un ministro degli Esteri israeliano al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco raggiunto il 21 maggio con Hamas, il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti dal gruppo estremista al potere nella Striscia di Gaza e la ricostruzione dell’enclave palestinese sono stati i temi al centro del colloquio tra il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, l’omologo egiziano Sameh Shokry al Cairo. Come sottolinea la stampa israeliana, quella di oggi è la prima visita di un responsabile della diplomazia dello Stato di Israele in Egitto dal 2008. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Ashkenazi ha affermato che gli incontri di oggi affronteranno anche le relazioni bilaterali tra Israele ed Egitto, la cooperazione economica e commerciale e la ricostruzione dei Gaza. Israele sta facendo pressioni per collegare il rilascio dei prigionieri al benestare per l’avvio degli sforzi per la ricostruzione degli edifici della Striscia di Gaza distrutti durante il conflitto tra le Forze di difesa israeliane e Hamas durato dal 10 al 21 maggio. Attualmente a Gaza sono detenuti due civili israeliani, Avraham Avera Mengistu e Hisham a-Sayed, e le spoglie di due militari israeliani uccisi in combattimento nel 2014: Oren Shaul e Hadar Goldin.(Res)