Turchia-Grecia: ministro Esteri turco Cavusoglu arrivato in Tracia per visita a Komotini

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu è arrivato oggi nella città greca nord-orientale di Komotini, dove è in visita al consolato della Turchia. Prima di partire, Cavusoglu ha detto ai giornalisti di recarsi in viaggio per la Grecia con un "programma positivo". Atterrato nella città di Alessandropoli, il ministro ha twittato: "In Grecia per incontrare i membri della minoranza turca nella Tracia Occidentale e discutere delle nostre relazioni bilaterali". Cavusoglu visiterà quindi la scuola della minoranza"Celal Bayar”, intitolata a un ex presidente turco, e il villaggio di Thamna, fuori Komotini. Il ministro degli Esteri turco arriverà poi ad Atene domenica pomeriggio, dopo il pranzo con i rappresentanti delle minoranze musulmane. Come riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", sia le autorità di Atene che quelle di Ankara affermano di non voler minare l'incontro nella capitale greca, che potrebbe garantire un'estate relativamente tranquilla nelle relazioni diplomatiche. (segue) (Gra)