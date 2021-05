Turchia-Grecia: ministro Esteri turco Cavusoglu arrivato in Tracia per visita a Komotini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri intanto i vice ministri degli Esteri di Grecia e Turchia hanno tenuto un incontro di lavoro a Kavala, nel nord del Paese balcanico, per promuovere la collaborazione bilaterale nei settori economici e commerciali, nonché sulle questioni relative ai contatti tra i rispettivi cittadini. Il viceministro degli Affari esteri per la diplomazia e l'apertura economica Konstantinos Fragogiannis e il viceministro degli Affari esteri turco Sedat Onal si sono concentrati sulla collaborazione imprenditoriale, sul turismo, sull'interconnessione a livello bilaterale e regionale e sulla riattivazione di iniziative precedenti che non sono state attuate.Fonti diplomatiche hanno affermato che l'incontro di Fragogiannis e Onal si è svolto "in un clima cordiale e costruttivo". (segue) (Gra)