Turchia-Grecia: ministro Esteri turco Cavusoglu arrivato in Tracia per visita a Komotini (4)

- Intervenuto di recente sui rapporti tra Grecia e Turchia, il ministro degli Esteri greco Dendias ha sottolineato che i problemi sorti nel Mediterraneo orientale possono essere risolti solo in base al diritto internazionale e in particolare al diritto del mare. Nel corso di un panel al Forum economico di Delfi di Atene, Dendias ha sottolineato l'importanza del Mediterraneo orientale per l'equilibrio mondiale. In questo contesto, ha spiegato che la Grecia sta cercando di persuadere tutti i suoi vicini che "devono esserci regole per risolvere i problemi a lungo termine, attuali e futuri". "Altrimenti - ha detto - non ci sarà modo di andare avanti". Secondo il capo della diplomazia di Atene, i paesi dei Balcani e della regione del Golfo concordano con questo approccio, "con eccezioni purtroppo come quella della Turchia". (segue) (Gra)