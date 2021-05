Covid: Tajani (FI), Italia protagonista di nuova stagione di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sarà protagonista della nuova stagione delle riforme, abbiamo iniziato con il decreto Semplificazioni che va rafforzato in Parlamento. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "Ora bisogna andare avanti con la riforma del fisco per permettere a cittadini e imprese di potersi liberare da un fardello enorme che per anni ha impedito al nostro Paese di volare e, naturalmente, con la riforma della giustizia", aggiunge. (Rin)