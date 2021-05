Spagna: "El Pais", governo approverà indulto condizionato e reversibile a indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo sembra orientato a concedere l'indulto ai 12 indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del primo ottobre 2017 alla fine di giugno o all'inizio di luglio. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais" che ha consultato varie fonti governative, il testo sarà approvato quando il ministero della Giustizia e la squadra più vicina al primo ministro, Pedro Sanchez, avrà concluso un lavoro molto delicato in modo da scongiurare qualsiasi "rovesciamento" da parte della Corte suprema che sarebbe "devastante" per l'esecutivo. Sanchez e vari ministri hanno evidenziato in diverse occasioni l'utilità di questo strumento per l'interesse generale in quanto può aiutare a risolvere il conflitto in Catalogna. Secondo "El Pais", come formula per rafforzare gli argomenti legali, l'indulto ai 12 leader pro indipendenza avrà diverse limitazioni: saranno condizionati e reversibili. Se il beneficiario cadranno in recidiva, in un periodo che può essere di circa tre anni, l'indulto sarà annullato. È una formula abituale, ma in questo caso ha un valore politico e giuridico speciale perché l'opposizione e la stessa Corte Suprema sostengono che questa misura non può essere concessa a coloro che non non si sono pentiti, ma hanno affermato che "lo farebbero di nuovo". (segue) (Spm)