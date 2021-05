Italia-Sudan: Venezia, corteo di barche in sostegno dell’imprenditore detenuto a Karthum (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ha annunciato che il direttore generale per gli Italiani all'estero e le Politiche migratorie, Luigi Vignali, si recherà a Khartum domani, lunedì 31 maggio, per una missione di due giorni su indicazione del ministro Luigi Di Maio. Il direttore generale incontrerà rappresentanti delle autorità locali, effettuerà una ulteriore visita consolare al connazionale e parlerà con i suoi familiari e il suo legale presenti in Sudan. La missione ha l'obiettivo di sensibilizzare le competenti autorità sudanesi sulla necessità di una rapida definizione della posizione del cittadino italiano e richiedere la loro collaborazione nel miglioramento delle condizioni di detenzione, nell'attesa di una auspicabilmente rapida conclusione della vicenda. (segue) (Res)