Francia: spari contro la polizia a Lardin-Saint-Lazare, in fuga l'aggressore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione di polizia è in corso nella città di Lardin-Saint-Lazare, nel sud-ovest della Francia, dopo che un uomo ha sparato alle forze dell'ordine locali ed è fuggito. Lo ha reso noto il prefetto della regione della Dordogna, invitando i cittadini a rimanere in casa via Twitter. La polizia è stata chiamata per risolvere una disputa familiare sabato sera quando un uomo è arrivato nella casa della ex compagna con una pistola e ha aggredito il suo nuovo partner. L'aggressore, ex militare, ha poi sparato alla polizia, danneggiando due veicoli prima di scappare. L'individuo sarebbe già noto alle forze dell'ordine per violenza domestica e gli è stato proibito di avvicinarsi alla casa della donna. L'uomo è stato ritrovato in un bosco domenica mattina. Due elicotteri stanno sorvolando il villaggio e sul posto sono stati dispiegati 150 soldati. (Frp)